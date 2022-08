Les Français râleurs : qu'en pensent les étrangers ?

Après deux étés marqués par la pandémie, les touristes étrangers sont de retour. Par endroits, ils étaient plus nombreux qu'en 2019. De Paris à l'Alsace en passant par la Bretagne ou la Côte d'Azur, notre pays conserve sa place de leader du tourisme mondial. À croire que notre mauvais caractère n'effraie pas nos congénères. Les clichés triomphent parfois. Aux Etats-Unis, un chauffeur de taxi affirme qu'il n'a jamais rencontré de Français en vacances impolis ou agressifs. "Tout le monde était sympa", a-t-il ajouté. Dans une rue animée d’Athènes, Nathan, vacancier français, joue profil bas : "On est vu comme des gens assez arrogant et pas très poli". Dans les rues de Nottingham, en Angleterre, un habitant explique qu'on a un accent très marqué. Il trouve ça génial parce que c'est unique. "Certains mots anglais prononcés avec un accent français sonnent mieux qu'avec l'accent britannique. Moi, je trouve ça cool", a-t-il complimenté. Les touristes étrangers en visite à Paris sont aussi cléments. TF1 | Reportage S. Millanvoye, A. de Précigout, J. M. Bagayoko