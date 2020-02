Les Français rapatriés de Chine placés à l’isolement dans le sud de la France

Un séjour bien étrange a démarré pour les 180 Français de la ville de Wuhan. Après un atterrissage ce vendredi à midi, ils ont été placés en quarantaine dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. L'objectif est de détecter d'éventuels malades et d'éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes sur le territoire. Le dispositif est très contraignant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.