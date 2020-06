Les Français renouent avec les brocantes

Après deux mois d'arrêt, les brocantes ont de nouveau le droit de se tenir. Comme partout, des mesures sanitaires ont été mises en place. Pour pouvoir toucher les objets, par exemple, il faudra impérativement se laver les mains. À Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques), brocanteurs et antiquaires attendaient ce moment avec impatience. Les organisateurs attendent 500 visiteurs ce dimanche.