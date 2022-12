Les Français veulent y croire

Après chaque rencontre, l'espoir grandit un peu plus. Et si les Bleus remportaient à nouveau la Coupe du monde ? Vous nous avez confié vos raisons d'espérer. La première : c'est une équipe soudée heureuse de jouer. "Ils sont un bon groupe. Ils se reprennent. Ils sont bien ensemble", estime un homme. "Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais il y a une cohésion de groupe. Et je crois surtout qu'ils ont un bon coach. Je crois que c'est un ensemble tout ça", ajoute une dame. L'équipe de France a un sélectionneur expérimenté à ce poste depuis dix ans. "Deschamps est le plus grand homme du football qu'on ait pu connaître, et même dans le monde. Et il est malin. Il a réussi à faire une belle équipe", affirme un homme. Ces sourires, vos cris de joie sont souvent adressés au même joueur. L'un d'entre eux est considéré par tous comme l'atout majeur des Bleus, un joueur star. "Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Il a 23 ans. Il a gagné une coupe du monde et il n'est jamais un buteur ? Il est critiqué, mais il marque les buts. Au final, c'est ce qu'on lui demande". Mais alors, que faut-il améliorer ? Là encore vous avez une idée précise, surtout ne pas être orgueilleux, ne pas avoir trop de confiance, notamment mercredi face au Maroc. Derrière raison d'y croire. Nous serions chanceux. "Il y a toujours une partie de chance et de magie dans une partie de football". Avec ce groupe uni, cette troisième étoile à porter de crampon, les Bleus nous font oublier un instant nos tracas quotidiens. Un peu de lumière pour un soir de décembre. TF1 | Reportage Q. Fichet, S. Roland