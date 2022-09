Les funérailles de la reine se préparent

À Balmoral, c'est un dernier moment d'intimité avant le début des cérémonies officielles. Il fait beau ce samedi sur place et les gens sont nombreux à venir apporter des fleurs. Un système de bus a d'ailleurs été mis en place pour cela. C'est ce dimanche matin à dix heures que la dépouille royale va quitter le château de Balmoral. Le convoi funéraire va traverser toute la campagne écossaise, direction Édimbourg, via Aberdeen sur la côte. C'est assez long, car ça va prendre plusieurs heures. Les routes sont souvent étroites et il faut traverser des villages. Le parcours pourrait être ralenti à certains endroits. Les Écossais seront nombreux à vouloir lui rendre hommage au bord du chemin. Eux, qui ont voué un attachement particulier au personnage d'Elizabeth II. TF1 | Duplex M. Scott