Les gagnants de la fête des mères

Ce dimanche matin, ils n'ont qu'un mot à la bouche, "c'est la fête des mères". Colliers de nouilles, dessins, poèmes... pour certains commerçants à la fête des mères, hors de question d'être fermé. Cette fleuriste espère vendre au moins une centaine de bouquets aujourd'hui, en à peine quelques heures. "C'est notre plus grosse journée de l'année. Le panier est un petit peu plus important. Je dirais 40 euros le panier moyen", dit Isabelle Rouxel, fleuriste. C'est deux fois plus que le reste de l'année. Cadeau favori des Français pour cette fête, les fleurs représentent près de 30 % des achats. Viennent ensuite les traditionnels parfums, bijoux et chocolats, mais aussi des idées plus originales. La fête des mères, cette start-up de bijoux gravés en a fait son fonds de commerce principal. Leur idée, graver sur des bijoux les dessins de vos enfants. Ici, près d'un tiers du chiffre d'affaires annuel se fait à cette période. En moyenne, le budget cadeau pour cette fête est de 60 euros, soit de deux milliards d'euros de chiffres d'affaires dans le pays. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Brousseau, L. Boudjeroudi