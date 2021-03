Les gens profitent du beau temps à Lacanau

Après quelques exercices sur la plage, les apprentis surfeurs sont pressés de se jeter à l'eau. L'envie de s'aérer n'a jamais été aussi forte. "J'ai toujours vécu à Lacanau et c'est en hiver que je vois le plus de monde. Mais beaucoup sont venus se réfugier ici", confie Cédric Grèze, directeur de l'école de surf HCL. Et ce dimanche, le thermomètre va monter jusqu'à 23 °C. Alors, les gens sont venus de tout le département pour en profiter. "Il faut sortir un peu et prendre l'air", lance un pêcheur bordelais. "On va attaquer les beaux jours et profiter de la sortie", dit un autre promeneur. De plus, on ne sait pas si cette liberté va durer. Malgré la crainte d'un reconfinement, cette météo redonne un peu le moral dans le commerce. "Dès qu'il fait beau, ça marche. Les gens peuvent se déplacer et il n'y a pas de souci", se réjouit Olivier Brice, gérant de l'établissement Banana Surf Shop Café à Lacanau. Ce temps printanier va se prolonger toute la semaine, avec un pic à 26 °C attendu mercredi.