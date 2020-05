Les gorges silencieuses du Verdon

Les touristes ont déserté les villages perchés du Verdon depuis le début du confinement. Très fréquentée à l'arrivée des beaux jours, la commune de Moustiers-Sainte-Marie goûte désormais à un calme inhabituel. Les commerces, les restaurants, et les boutiques de faïence qui ont fait la renommée du village sont fermés. Les plages du lac de Verdon sont désertes et totalement interdites d'accès. L'eau turquoise inviterait presque à la baignade, mais elle est proscrite tout comme les activités nautiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.