Les Grandes Eaux de Versailles font leur retour avec un spectacle pyrotechnique à succès

Les spectacles pyrotechniques au château de Versailles existent depuis une trentaine d'années. Il a été maintenu cette fois encore malgré la pandémie. Avec seulement 3 000 personnes, dépourvues d'étrangers, contre près de 10 000 en temps normal, le spectacle a été presque intimiste. Il n'en a pas été moins réussi, et ce, grâce à la minutie des artificiers, particulièrement heureux de travailler.