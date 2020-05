Les grands chantiers reprennent progressivement

Sur les chantiers du futur métro du Grand Paris Express, tous les travaux ont repris, mais à un rythme limité. Il y aura forcément un impact sur les délais. Pour les lignes 16 et 17, capitales pour les Jeux olympiques de 2024, la situation se complique encore. Elles avaient déjà accumulé au moins six mois de retard avant le coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.