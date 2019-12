Les grands principes de la future réforme des retraites

Actuellement, il existe 42 régimes obligatoires dont une vingtaine de régimes spéciaux ou autonomes, comme ceux des avocats ou de la SNCF. Le but du gouvernement est de créer un régime universel commun à tous les salariés du public et du privé. Chaque euro cotisé donnera ainsi lieu au même droit, au même point. En quoi consiste le système par points ? Quand cette réforme entrera-t-elle en vigueur ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.