Les grands travaux du Brexit dans le Kent au Royaume-Uni

Entre une église du 13ème siècle et le calme de la campagne, qui fait tout le charme du Sud de l'Angleterre, un changement de décor s'opère. La nouvelle frontière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est en construction. Il s'agit d'un parking de 11 hectares pour contrôler les marchandises, les nouveaux documents douaniers et désengorger ainsi le port de Douvres à 30 kilomètres de là. Jusqu'à 2 500 camions pourraient s'y arrêter dès le 1er janvier 2021, à quelques mètres de maisons d'habitation. Comme tous ses voisins, Linda Arthur a vu venir en quelques semaines les pelleteuses. Tous se sont donc réunis en association pour défendre leur village. Mais le combat avec le gouvernement est inégal. Un chauffeur routier habitué de la route vers Calais redoute surtout des délais d'attente rallongés. Les embouteillages peuvent remonter de Douvres jusqu'au parking d'Ashford. Des milliers de camions pourront être bloqués sur le nouveau parking, comme lors du test grandeur nature en 2019. De quoi faire regretter à certains d'avoir voté à majorité en faveur du Brexit.