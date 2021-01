Les habitants de Beauvais profitent de la neige

Premiers instants de liberté pour les habitants de Beauvais (Oise) qui se réjouissent des chutes de neige. L'occasion pour eux d'apprécier la nature. "Ça fait du bien car ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu", se réjouit une habitante qui en profite pour sortir son chien. Dès les premiers flocons, le village s'organise. Devant chaque maison, opération déneigenement. La neige a surpris non seulement les habitants mais aussi la boulangère. Elle n'a pas eu le temps d'installer ses pneus hiver et fait attention. "On ne laisse jamais nos clients sans pains", lance-t-elle. Dans la commune, la neige commence à tenir et à blanchir les routes. Les habitants sont obligés de s'adapter. "On a rangé la voiture, on a mis nos chaussures de marche et on est parti", explique une passante. "On en profite pour passer une bonne journée, et on est heureux", ajoute un autre. C'est un plaisir de courte durée car dès ce samedi après-midi, la neige devrait se transformer en pluie.