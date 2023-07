Les habitants de Pessac veulent réagir

Ce quartier sent encore le brûlé, deux jours après les incidents. Ici, plusieurs bâtiments ont été saccagés. Cette restauratrice en a fait les frais. Autres cibles : un bureau de poste, une banque et une maison de service public. Les habitants sont encore sous le choc. "On va soutenir les commerçants", témoigne une d'entre eux. Ce soutien de la population s’est concrétisé vendredi soir avec ce rassemblement à l’appel de la mairie. Près de 300 personnes étaient présentes, leur message : "arrêter les violences et revenir au calme". Dans la commune, les dégradations se chiffrent déjà à plusieurs centaines de milliers d’euros. Franck Raynal, le maire de Pessac, a fait le calcul. "Si on cumule les préjudices sur les bâtiments publics et les préjudices dans les commerces, on va largement dépasser les un million d’euros", rapporte ce dernier. Pour éviter de nouvelles émeutes, les rues de la ville seront exceptionnellement éclairées toute la nuit dans les quartiers concernés par ces violences. TF1 | Reportage M. Rio, C. Arfel