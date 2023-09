Les habitants surpris par des crues soudaines dans l'Hérault

Notre équipe n'a pas pu aller au-delà, impossible de traverser le torrent qui a submergé la route, le courant est trop fort. Deux employés du département de l'Hérault sont à pied d'œuvre pour tenter d'ouvrir l'accès aux hameaux du Joncier. Plus bas, un pont et une partie de la route ont été emportés. Sur un village de l'arrière-pays de l'Hérault, plus de 450 millimètres d'eau sont tombés en moins de 24 heures, le double d'un mois d'automne. Et il suffit de regarder des images filmées près de Lodève pour comprendre l'intensité de ce phénomène cévenol. Et l'étendue des dégâts à Lunas où une trentaine de maisons ont été inondées. Là aussi l'intensité de l'orage a surpris, six voitures ont été emportées, avec heureusement personne à bord. Ce soir, de nombreux axes routiers restent coupés, comme, à 30 km plus au sud à Bédarieux, où la rivière l'Orb a inondé les parties basses de la ville. Un pont, qui avait fait l'objet de travaux il y a six ans pour le consolider après la crue de 2014, a été emporté. TF1 | Reportage S. Pinatel