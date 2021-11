Les hippocampes de la Mar Menor en voie de disparition

Caché entre les algues ou en lévitation dans les courants, l'hippocampe fascine et intrigue. A l'aquarium universitaire de Murcie, Emilio Cortès s'est donné la mission de faire se reproduire ces animaux en danger. "L'idée c'est de pouvoir un jour réintroduire ces animaux dans leur milieu naturel. Justement, une catastrophe est en cours dans la Mar Menor, la plus grande lagune d'eau salée d'Europe, autrefois sanctuaire des hippocampes en Méditerranée. José Antonio, membre d'une association de protection de l'espèce, plonge régulièrement pour recenser les hippocampes. Mais ces derniers temps, les rencontres se font rares. La principale responsable c'est la pollution de la lagune par des rejets de l'agriculture intensive. Javier Murcia, photographe réputé spécialiste de la faune et de la flore de la Mar Ménor, a vu l'eau cristalline devenir trouble en quelques années. La population d'hippocampes a chuté de 99% en quelques dizaines d'années. Avant d'envisager une réintroduction, il faudra d'abord avoir dépollué ces eaux, sans quoi les derniers hippocampes de la Mar Ménor seront inévitablement condamnés. TF1 | Reportage J.Garrel, L. Caboche