Les hommes du match : quelles leçons ?

Cette émotion, elle vient de loin et Olivier Giroud l'exprime si bien : la force mentale pour tenir, et le cœur à l'épreuve pour marquer lorsqu'ils étaient malmenés. Le pays porté par son attaquant de 36 ans, élu homme du match, s'offre la sixième demi-finale en Coupe du Monde de son histoire. L'Équipe de France s'appuie aussi sur la jeunesse incarnée par son milieu de terrain de 22 ans. À la 17e minute, c'est l'insouciance, puis à la 54e, la négligence. Il s'en suit l'impuissance d'Hugo Lloris, et un but partout. Car derrière, les Bleus ont un rempart capé de 143 sélections, Hugo Lloris. Les anciens ont brillé, notamment le capitaine, mais aussi Griezmann. Giroud, lui, a multiplié les essais avant d'être à nouveau récompensé. Cette fois, les maladresses, comme celle de Théo Hernandez, n'ont pas eu de conséquences. Kane a manqué le deuxième penalty. Kylian Mbappé ne s'est pas gêné à ce moment-là pour crier très fort son soulagement. Oui, même sans un but de Mbappé, l'Hexagone peut gagner 2 - 1. Sans dominer, les Bleus sont qualifiés. Et pendant longtemps, ils ont eu besoin de partager avec des supporters, qui comme nous, se sont régalés. TF1 | Reportage Y. Hovine, J.M. Bagayoko, D. Pires