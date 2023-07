Les hommes et les femmes du Charles de Gaulle

Quelque part, en pleine mer, un géant de 40 000 tonnes, propulsé par deux réacteurs nucléaires. Pour embarquer sur le Charles de Gaulle, nous devons prendre un hélicoptère de la Marine française. Premier contact avec le porte-avions, première déflagration. Pendant chaque vol et chaque opération, les pilotes peuvent compter sur l'aide de 1 800 hommes et femmes, mobilisés jour et nuit. Notre immersion démarre dans la tour de contrôle, derrière une vitre, sur laquelle des ordres sont écrits à la main, pour pouvoir intervenir en cas de panne électronique. Vu du ciel, c'est d'abord la démonstration de force qui saute aux yeux. Mais plus bas, sur le pont d'envol, on est hypnotisé par le travail collectif, le ballet auquel se livrent les marins. Le rythme est donné par les hommes qu'on surnomme "les chiens jaunes", mais seuls, capables d'autoriser un décollage. On appelle ça, le catapultage. Une société humaine, confinée en mer durant des mois. Un isolement, qui éprouve les hommes et les organismes. Cette fois, leur chemin s'arrête au pied des montagnes crétoises. Personne ici ne sait où le Charles de Gaulle sera déployé dans les prochains mois. TF1 | Reportage D. De Araujo, M. Merle, F. Fernandez