Les images 3D des dégâts du virus dans les poumons

Les scanners permettent de modéliser en images 3D les ravages causés par le coronavirus. C'est au niveau des tissus alvéolaires, faisant office d'échangeur entre l'air proprement dit, et le sang, que le virus attaque. C'est l'origine des problèmes respiratoires. Le patients sont alors placés sous respirateurs. Si on peut espérer que certains cas moins avancés n'entraîneront pas de séquelles, les cas graves pourront en laisser. Dans les hôpitaux, le scanner est un moyen de dépistage du coronavirus. Pour soulager les hôpitaux publiques, les scanners présents dans les cliniques ou des centres privés pourraient être sollicités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.