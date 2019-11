Les images aériennes des inondations dans le Sud-Est

Deux morts et quatre disparus, c'est le terrible bilan des intempéries de ce week-end dans le Var et les Alpes-Maritimes. Il est tombé en 48 heures l'équivalent de trois mois de précipitations. Ces pluies ont fait déborder les cours d'eau. Vus du ciel, les paysages sont méconnaissables avec la crue. Des tonnes d'eau et de boue devront ainsi être évacuées avant le début d'un très long nettoyage et l'inventaire des dégâts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.