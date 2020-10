Les images impressionnantes de la tempête Alex dans le Morbihan

Depuis jeudi soir, la tempête Alex a donné de grosse frayeur aux Bretons. Dans le Morbihan, le vent a soufflé jusqu'à 186 km/h avec quelques dégâts matériels et cinq blessés légers dans des accidents de la route. Météo France a placé les Alpes-Maritimes en vigilance rouge. Les départements du Finistère et les Côtes-d'Armor ainsi que toute la vallée du Rhône restent en orange. Ce soir, plus aucun département n'est en vigilance rouge dans l'Ouest du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.