Les incivilités augmentent à Palavas-les-Flots

Des grosses cylindrées roulant à vive allure en pleine journée, des pétards et feux d'artifice tirés au pied des immeubles la nuit... Les habitants comme Michel sont excédés. "Si ça continue comme ça et que personne ne fait rien, je m'en vais de Palavas". Sur la digue, des dizaines de canettes, bouteilles et sacs en plastique jonchent le sol. "On se croirait dans une déchetterie". Sophie, qui habite ici depuis toujours, n'ose même plus sortir de chez elle la nuit de peur de se faire agresser. Pour le maire de la ville, cette situation s'explique par la fermeture des boîtes de nuit. À la place, les jeunes fêtards profitent du centre-ville et de la plage. Pour les policiers municipaux, la seule solution c'est de faire preuve de fermeté. "On veut bien prévenir une fois ou deux fois, mais au bout d'un moment il faut réprimander". Cet été, les vacanciers seraient plus nombreux que d'habitude. Peut-être l'explication de cette ambiance tendue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.