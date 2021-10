Les infirmières quittent l'hôpital : fermeture de lits en série

Nous sommes dans un hôpital de la région parisienne, là où travaille le Dr Céline Labeyrie. Plus de la moitié des lits de son service est fermée. "C'est des lits qui normalement devraient accueillir des patients avec des maladies neurologiques graves qui nécessitent des soins urgents", regrette cette neurologue. Ils ont été fermés en raison d'un départ massif d'infirmières, quatorze ces derniers mois rien que dans ce service. Le phénomène n'est pas nouveau mais il s'est amplifié après la crise du Covid. Beaucoup d'entre elles ne reconnaissent plus le métier qu'elles ont choisi. Aujourd'hui, aucun hôpital n'est épargné. 10% des postes d'infirmiers sont vacants. En 2020, 5 700 lits ont été fermés partout en France. C'est aussi le cas à l'hôpital d'Évreux (Eure), il manque quatre infirmières dans ce service de pédiatrie où il a pourtant fallu rouvrir des lits pour faire face à l'épidémie de bronchiolite. Le service n'attire plus. Remplir le planning se transforme en casse-tête. Certaines changent de profession parce que la pression, les contraintes de l'hôpital sont trop importantes alors qu'il n'y avait pas ça il y a quelques années. C'est le cas notamment d'Ophélie Rochefeuille. Elle a commencé une licence en développement Web après avoir abandonné sa blouse blanche cet été, à contrecœur. On estime que 180 000 infirmières diplômées en âge de travailler n'exercent plus leur métier.