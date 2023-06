Les insolites du pass Culture

Cet après-midi au théâtre, c’est atelier d’éloquence en petit comité. En s’appuyant sur un cours de Léna, l’intervenante leur apprend à manier la langue de bois avec un défi supplémentaire : varier les intonations. Le cours est accessible à tous et coûte cinq euros. Mais sans le pass Culture, cette jeune étudiante serait sûrement passée à côté. Voici, une autre option originale : le cours de dessin dans un lieu unique et somptueux. La visite guidée et l'atelier "Coups de Crayon" d’une heure et demie coûtent à peine huit euros. Il suffit de payer grâce au crédit disponible sur l’application en quelques clics sur son téléphone. D’un côté, les jeunes ont des loisirs insoupçonnés. D’un autre, le musée attire de nouveaux publics qu’il espère fidéliser. Ici, il n'y a pas d’apparat, ambiance plus tamisée en musique. Nous voici, dans un studio d’enregistrement. Lauryne Mbimba, passionnée de chant, peut compter sur l’ingénieur du son et avoir ainsi de vrais conseils de professionnels. Avec son pass, trois heures de session lui coûtent 120 euros. TF1 | Reportage S. Bougriou, V. Pierron