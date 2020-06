Les intempéries ont fait d'importants dégâts à Saint-André-de-Majencoules

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la pluie s'est abattue sur Saint-André-de-Majencoules (Gard) pendant de longues heures. Près de 300 millimètres de précipitations sont tombées en une seule soirée et ont fait d'énormes dégâts. Des trous se sont formés sur la route qui donne accès au village. La réparation de celle-ci est donc une urgence pour le maire. Les habitants, quant à eux, s'inquiètent de la violence de ces gros orages qui ont lieu habituellement en automne et non en juin.