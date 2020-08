Les jeunes à l'assaut des plages de Marseille

Après avoir subi le confinement, les jeunes disent ne pas pouvoir s'empêcher de profiter pleinement de l'été. À Marseille, par exemple, les plages étaient bondées ce dimanche et le respect des gestes barrières était difficile. Malgré le risque sur ces plages, où la fréquentation a augmenté de 40%, les vacanciers ne comptent pas abandonner les bains de soleil et de mer. Ils se disent pourtant conscients du risque d'une deuxième vague épidémique.