Pour trouver l’amour, les jeunes redécouvrent les agences matrimoniales

Malgré le large choix que les applications de rencontre proposent, est-il si facile de trouver l'amour ? "C'est plutôt galère, parce qu'on n'est pas tous plutôt à l'aise avec les applis. Pour ma part, pas trop.", confie une jeune femme. "Ça peut être la jungle. On n'a pas forcément toujours les mêmes envies, les mêmes besoins.", ajoute une autre. Pour éviter cette "jungle", Rémy, 29 ans, et Sandrine, 38 ans, se sont inscrits dans une agence matrimoniale. Ils se voient cet après-midi pour la troisième fois. À les entendre, ces agences n'ont rien de poussiéreux. Ils ont chacun payé un abonnement de 1 200 euros l'année. Pour elle, c'est la garantie de ne faire aucune mauvaise rencontre. Des trentenaires, Clémence Renard en voit de plus en plus. Dans son réseau d'agences, la moyenne d'âge des adhérents diminue doucement, passant de 54 ans en 2019 à 51 ans aujourd'hui. "Effectivement, il y a de plus en plus de trentenaires qui s'intéressent à nous, qui nous contactent, qui prennent rendez-vous, qui s'inscrivent.", affirme-t-elle. Un être humain qui vous aide à trouver l'amour plutôt qu'un algorithme, le concept est séduisant. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Clouzeau, E. Dumas