Les Kerguelen : l'usine du bout du monde

Nous vous proposons de partir pour un bout du monde qui doit sa préservation à la dureté de son climat. Les îles Kerguelen ont pourtant attisé la convoitise d'industriels. Au XIXe siècle, on y a construit une usine pour produire de l'huile de baleine. C'était un enfer pour les ouvriers envoyés sur place. Une de nos équipes a pu retourner dans les ruines de Port Jeanne d'Arc, devenues désormais le symbole de la vanité des hommes.