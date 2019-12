Les koalas menacés par les incendies en Australie

Depuis le début des incendies qui ravagent l'Australie, la population des koalas est menacée. Selon les estimations, un tiers d'entre eux aurait péri à cause des flammes. Dans une vidéo, un groupe de cyclistes porte secours à un "paresseux australien" désorienté et déshydraté. L'animal a grimpé sur l'un des vélos à la vue de l'eau. Le plus souvent, ce sont les pompiers qui viennent au secours de ces animaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.