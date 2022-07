Les lacs corses vus du ciel

Si vous avez le vertige, alors le drôle de petit appareil n'est pas fait pour vous. Mais sinon, c'est parfait pour découvrir les montagnes corses. Pour 200 euros, vous pouvez vous offrir un baptême à couper le souffle. Cet appareil le voici : tellement léger qu'on peut le déplacer à la force des bras. Moteur d'avion, cockpit de haute technologie, son nom : l'autogire, l'ancêtre de l'hélicoptère. Ce matin-là, trois pilotes nous embraquent avec un photographe en mission pour l'Office de l'environnement. Destination : la vallée de la Restonica. En chemin, nous survolons d'abord le lac de Calacuccia dans le Niolu. Notre objectif se situe plus haut. Les lacs de Melo et Capitello sont à près de 2 000 mètres d'altitude. Un autre lac, celui de Nino, s'offre à nous et à l'objectif du photographe. Le lendemain, c'est à pied que nous remontons la vallée de la Restonica vers les lacs. Tony, le photographe, y retrouve les agents de l'Office de l'environnement pour leur montrer les photos prises la veille pendant le vol. Mais d'abord, il faut marcher vers le refuge du lac de Melo, un lieu très fréquenté par de nombreux randonneurs. TF1 | Reportage D. Piereschi, E. Fourny