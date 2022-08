Les laissés-pour-compte du numérique

Banques, rendez-vous médicaux, assurance maladie, retraites... Michelle n'en peut plus des serveurs téléphoniques. À 76 ans, sans famille pour l'aider et surtout sans ordinateur, elle est perdue pour toutes les démarches de la vie quotidienne. Et cette situation entame largement son moral. Des bénévoles de l'association "Les Petits Frères des Pauvres" ont pris les choses en main. Dans quelques jours, Michelle apprendra à se servir d'un smartphone. Son cas est loin d'être isolé. Pour rompre cet isolement lié au numérique, des bus se rendent dans les villages. Ce guichet unique ambulant, créé par l'État, en partenariat avec les communes, est indispensable pour les personnes comme Francis, qui est allergique au Web. Selon une enquête de l'Insee, presque un Français sur cinq se sent démuni vis-à-vis d'Internet et les jeunes ne sont pas épargnés. Ali Rih partage ce constat. Il est l'un des 550 délégués du Défenseur des droits en France. Ce jour-là, à sa permanence, Samirah, trentenaire et pourtant connectée, est perdue dans les arcanes kafkaïens des sites administratifs. Les uns après les autres, tous les services publics se dématérialisent. TF1 | Reportage F. Agnès, C. Parédès, N. Hadj-Bouziane, J.Y. Chamblay