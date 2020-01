Les laits infantiles hypoallergéniques seraient-ils inefficaces ?

Les laits hypoallergéniques sont recommandés aux bébés susceptibles de développer des allergies, notamment s'il y en a dans leurs familles. Pourtant, une enquête remet en cause l'efficacité de ces préparations, révélant même qu'elles en aggraveraient le risque. En effet, la composition de ces laits infantiles fragiliserait le système immunitaire des bébés. De ce fait, leurs fabricants auront l'obligation de citer des études cliniques en appui de leurs promesses dès 2021. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.