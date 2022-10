Les lessives vertes lavent toujours plus blanc

Savon de Marseille, huile essentielle, origine végétale... Des ingrédients dits "naturels" respectueux de l'environnement et de notre santé, c'est la promesse de ces lessives vertes. Et cet argument séduit de plus en plus. Deux fois plus nombreuses qu'il y a cinq ans, ces lessives écologiques sont-elles meilleures pour la planète ? Qu'en est-il de leur efficacité ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une usine de l'un des pionniers du marché. Six millions de bidons et de recharges de lessives y sont produits chaque année. L'objectif de l'entreprise est d'être le plus écologiquement possible. Mathieu Jotrau, directeur de recherche et de développement de "L'Arbre Vert", nous emmène dans son laboratoire où les formules sont testées, modifiées et améliorées. On obtient alors une lessive de quinze ingrédients seulement. Parmi eux, de l'eau, du savon, des enzymes pour décoller les taches, du parfum et des agents texturants qui ne sont pas tous naturels. Actuellement, la seule solution pour une lessive sans produit pétrochimique est le fait maison. La recette est simple : dissoudre dans l'eau deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 20 g de savon de Marseille en copeaux jusqu'à obtenir un mélange homogène. Mais quelle lessive est la plus efficace entre la lessive traditionnelle, verte et celle que nous venons de préparer ? Quel est l'astuce pour bien choisir sa lessive verte ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Moncelle, A. Silberman