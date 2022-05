Les loyers rattrapés par l'inflation

Ewan Gruillot est étudiant. Il vit en colocation dans cet appartement en centre-ville de Bordeaux. Le coût du loyer s'élève à 830 euros par mois. Récemment, Erwan a reçu une mauvaise surprise dans son courrier. Son loyer a augmenté de 20 euros, l'équivalent de 240 euros de plus par an. Une somme qui pèse lourd dans un budget d'étudiant. Conséquence directe de l'inflation, l'indice de référence des loyers qui permet de fixer leur montant a augmenté de 2,48% ce mois-ci. Aujourd'hui, un loyer à 500 euros pourrait ainsi augmenter de 12 euros par mois. Un loyer à 800 euros augmenterait de 20 euros par mois. C'est une hausse totalement légale. En effet, le propriétaire peut augmenter le loyer une fois par an, à la date d'anniversaire du bail, seulement si une clause le prévoit dans le contrat. Les logements vacants risquent d'être directement plus chers pour les nouveaux locataires. Ce couple, par exemple, visite un appartement à 1 080 euros par mois. Des logements plus chers dans un contexte d'inflation record, soit +4,8% en mois d'avril. Du jamais-vu depuis les années 80. T F1 | Reportage A. Cazabonne, F. Resbeut