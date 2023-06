Les machines à grain vont-elles détrôner les capsules ?

Depuis quelques semaines, Cyril range sa machine à dosette au placard. Grâce à son nouvel appareil, il savoure son café fraîchement moulu comme au bistrot. Il peut choisir librement son grain de café et faire une dizaine de recettes en un clic. Et il n'est pas le seul à privilégier la cafetière à grain. Depuis cinq ans, les ventes ont été multipliées par cinq. Un Français sur dix en possède aujourd'hui. Dans un magasin d'électroménager que nous avons visité, une vingtaine de modèles de machines à grain trônent désormais en tête du rayon. L'enseigne fait de nombreuses promotions. On y trouve une entrée de gamme à 250 euros jusqu'à des prix bien plus corsés, mais l'achat de l'appareil s'avère être un investissement à long terme. Pour broyer avec la concurrence, une marque italienne joue avec les mêmes codes sur le terrain de la communication. Elle recrute Brad Pitt comme égérie pour rivaliser avec George Clooney, l'éternel monsieur Nespresso. Au-delà de la guerre d'images, l'entreprise mise aussi sur son savoir-faire et son design et propose aux consommateurs divers outils de haute technologie. Avec l'essor du télétravail, nos compatriotes s'improvisent barista à domicile et n'hésitent pas à investir. L'autre raison de ce succès, un café zéro déchet avec ces machines à grain. En 2022, il s'en est vendu plus de 600 000 dans notre pays. TF1 | Reportage E. Payro, J. Bervillé