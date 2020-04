Les maisons secondaires et principales dans les zones rurales, très prisées depuis l'annonce du déconfinement

Les maisons secondaires et principales dans les zones rurales pourraient prendre de la valeur d'ici les prochaines semaines. Pour cause, les demandes d'achat de ces biens ont augmenté depuis l'annonce du déconfinement. Parisiens, Lillois et Rennais cherchent le même type de logement après avoir passé des semaines de confinement dans des espaces restreints. Le jardin est devenu une pièce maîtresse pour beaucoup. Les appartements, eux, sont absolument évités par les citadins.