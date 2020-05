Les manifestants pro-démocratie à nouveau dans la rue à Hong Kong

Pékin a décidé de voter une nouvelle loi de sécurité nationale qui risque de changer le statut d'autonomie juridique de Hong Kong. Les autorités chinoises veulent désormais punir tout acte de trahison, sécession, sédition et subversion. Des milliers de manifestants ont donc bravé l'interdiction de manifester en descendant dans la rue en guise de protestation. Les affrontements avec la police se sont immédiatement engagés.