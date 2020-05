Les Marais Salants de Bonne Pogne L'Epine ont hâte de relancer leur activité

Ce dimanche, Philippe Petitgas et ses deux fils, ont travaillé sur les Marais Salants de Bonne Pogne, L'Epine, avec pour seuls compagnons : le soleil, la mer et le vent. Cependant, personne n'a acheté leur sel depuis la crise du coronavirus. Ils déplorent de grosses pertes dans les recettes durant les deux mois de confinement. Face à cette situation, ils ont hâte de récolter et de vendre leur or blanc, comme le font les sauniers de l'île de Noirmoutier depuis des siècles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.