Les masques désormais obligatoires dans toutes les rues de Toulouse

La quatrième ville de France est désormais entièrement masquée. Depuis ce matin, les Toulousains ont l'obligation de porter un masque partout. Cela pour endiguer la propagation du coronavirus qui s'est accélérée dans la ville rose. Elle a dépassé le seuil d'alerte avec 77 cas de coronavirus pour 100 000 habitants. C'est un chiffre plus élevé qu'à Paris. Si la mesure est comprise, l'habitude, elle, est encore difficile à prendre.