Les masques sont-ils nécessaires en plein air ?

Un soleil éclatant, des températures printanières, il est difficile de résister à la tentation de retirer son masque dans ces conditions. Pourtant à Paris, il est obligatoire à l'extérieur. Alors, faut-il lever cette contrainte dans les prochaines semaines ? À quand ? Les avis sont partagés. Certaines communes ont déjà franchi le pas, comme à Tarascon-sur-Ariège. Le masque est exigé notamment devant les écoles, mais plus dans le reste du village. "On est à la campagne, on est tous assez isolés, il n'y a pas de transport en commun", nous explique une senior. Plus de masque non plus à l'étranger comme en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Israël où la moitié de la population est vaccinée. Des initiatives saluées par le médecin urgentiste Gérald Kierzek. Selon lui, le risque de contamination est quasi nul en extérieur. "On sait que les contaminations maintenant, elles sont par voie aérienne, respiratoire, dans les aérosols. Il faut comparer ça à une fumée de cigarette. Si je suis avec de la cigarette, on voit le nuage, il va se disperser tout de suite. C'est exactement la même chose avec des aérosols de coronavirus. Donc, ce n'est pas en croisant quelqu'un dans la rue qu'on a un risque de contamination", explique-t-il.