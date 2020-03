Les médecins et pharmaciens de Champs-sur-Marne désespérés

Alimenté par la fatigue et les efforts, le personnel soignant de la ville de Champs-sur-Marne a une colère froide contre le ministère de la Santé. C'est le cas d'Éric Macé, médecin généraliste. Douze de ses patients sont confinés, et il n'a aucun stock d'équipement de protection. Pharmaciens et infirmiers sont dans la même situation. Ils travaillent pourtant à un rythme harassant et frustrant.