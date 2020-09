Les métamorphoses de notre croissance économique post-épidémique

Des secteurs ont le vent en poupe, d'autres réduisent leur coût et s'apprêtent peut-être à licencier. Depuis le déconfinement, on constate une reprise à deux visages. L'épidémie explique en partie ces contrastes. Elle a recentré notre consommation autour de la maison. Mais, l'avancée du bureau et des ventes en ligne, le déclin de grandes chaînes d'habillement étaient engagés bien avant le virus. Le Covid-19 n'a fait qu'accélérer les changements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.