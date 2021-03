Les Montpelliérains profitent pleinement de l'heure de liberté supplémentaire entre 18 et 19h

Des pas de danse pour certains, des moments entre amis pour d'autres. Cela fait deux mois que les rues de Montpellier n'avaient pas connu une telle affluence, passé 18 heures. Certaines boutiques n'ont toujours pas fermé leurs rideaux à 18H 30, comme en atteste notre reportage ci-dessus. Cinq achats au total après 18 heures. C'est peu, mais pour le gérant de "Lud'M", Patrice Ponce, l'heure d'avant fait la différence. "De 17 à 18, on a une heure pleine comme le reste de la journée. ça fait 15, 20% de la journée sur une heure" Les clients de la "Boulangerie Tissier" comptent aussi bien utiliser ce nouveau temps libre. En fin de journée, chaque minute de gagner est un soulagement. "Entre la sortie de l'école, puis après faire les courses d'appoint, c'est juste un peu plus de confort", se réjouit l'un d'eux. Entre 18 et 19 heures, les commerces espèrent augmenter leurs chiffres d'affaire d'environ 15%. En ce moment de la journée, les ventes s'accélèrent. "Il y a beaucoup de marchandises qui partent en une heure". Après ce premier allègement, tous attendent avec impatience la levée complète des restrictions.