Les Moscovites redoutent les conséquences de la guerre

Par dizaines, ils ont poussé la porte d'une banque tout l'après-midi. À l'intérieur, il y a une affluence inhabituelle. Ces Moscovites veulent retirer de l'argent ou le transférer sur un compte, à l'abri des futures sanctions. "Je ne sais pas pourquoi le système est surchargé et les machines ne fonctionnent pas", "Je suis venu pour retirer des dollars, mais ils n'en ont pas maintenant", disent certains. D'autres ne sont pas trop inquiets : "ce n'est pas si grave, ça va passer. On va survivre". Depuis jeudi, la menace des sanctions, mais surtout la chute du rouble sont surveillées de près par les autorités. Il y a six jours, 100 dollars valaient 7 400 roubles, contre 9 000 roubles juste après l'attaque lancée par Vladimir Poutine. La monnaie russe perd de la valeur. Et si elle baisse, la vie sera plus chère. "Tout a augmenté avec cette crise : l'essence, la nourriture, les médicaments..." ; "Tout ça va finir par tomber sur la tête des gens comme nous, les gens du peuple", lancent des passantes. La banque centrale russe est intervenue pour stabiliser la monnaie. Et selon Arsene Ivanov, investisseur, le rouble peut encore résister un certain temps. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, L. Dabbakh