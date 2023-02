Les mots sans dessus dessous

Et vous, savez-vous d'où vient le mot apéritif ? Au XVIIe siècle, ça voulait dire laxatif. Apéritif, mais aussi fier ou encore dromadaire, tous ces mots ont changé de sens au cours des siècles. Vous connaissez peut-être la bamboche qui signifie la fête. Mais saviez-vous que les bamboches étaient à l'origine de petites marionnettes. Au fil du temps, leurs silhouettes dansantes finissent par désigner les personnes qui font la fête. Jean Pruvost est linguiste. Il possède pas moins de 10 000 dictionnaires. "C'est très agréable de voir des mots qui ont évolué dans leur sens, qui d'une certaine manière, ne sont pas restés figés", dit-il. Page après page, il traque le moindre changement de sens de la langue française avec une certaine gourmandise Mais comment sont validés ces nouveaux usages de la langue ? Nous sommes allés poser la question à l'éditrice du dictionnaire le plus vendu en France. "Pour qu'un mot rentre, pour qu'un nouveau sens rentre, il faut qu'énormément de personnes, on parle de milliers, voire des millions de personnes, l'est utilisé. Le mot ou le nouveau sens, doit être partagé par l'ensemble de la francophonie, et pas uniquement, par exemple, par une catégorie professionnelle ou une génération ", explique Carine Girac Marinier, directrice du département "Langue française" aux éditions Larousse. Parmi les mots que vous employez, certains changent sûrement de sens, mais lesquels ? Rendez-vous dans quelques années. TF1 | Reportage É. Spertino, É. Berra, F. Le Goic