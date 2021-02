Les musées rouverts plus tôt que prévu ? Comment ça pourrait se passer

Fuir la pluie en s'engouffrant dans un musée, à Bilbao, à condition de respecter certaines règles, c'est possible. Prise de température, sens unique, restriction d'horaire... Le musée Guggenheim applique depuis huit mois un protocole sanitaire sévère. "Le musée ne peut recevoir que 400 personnes par heure. Et il y a des salles dans lesquelles il ne peut y avoir que cinq personnes en même temps, parfois même une seule à la fois", explique Juan Inacio Vidarte, son directeur général. Libre à chacune des dix-sept régions espagnoles de faire évoluer les règles en fonction de la situation sanitaire. Les visiteurs s'en félicitent. En France et au Palais de Tokyo à Paris notamment, tout est prêt pour ouvrir au public dans le respect du protocole. Même l'accrochage de l'exposition a été adapté. "Il y a peu d'œuvres. Elles sont très très dispersées dans un immense espace pour justement permettre une contemplation où l'on n'ait pas à attendre à plusieurs devant chaque œuvre", précise Emma Lavigne, directrice du musée, fatiguée d'attendre en vain le feu vert à une réouverture. Et s'il faut aller plus loin dans les précautions, les musées suivront quitte à diminuer encore leur jauge ou à ne recevoir que des étudiants et les scolaires dans un premier temps. Ils ont massivement signé la lettre ouverte du Palais de Tokyo à la ministre de la Culture. C'est la deuxième pétition en quelques jours. Comme un encouragement, dès lundi, les visiteurs pourront à nouveau admirer des œuvres monumentales, des jardins de la fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence. Le préfet des Alpes-Maritimes vient de donner son feu vert.