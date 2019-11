"Les Noces de Figaro" au Théâtre des Champs-Élysées

Le réalisateur hollywoodien James Gray a relevé un défi important, celui de mettre en scène son premier opéra. C'est avec "Les Noces de Figaro" de Mozart que l'Américain a fait naître sa magie sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Il s'est appuyé sur ses méthodes cinématographiques pour insuffler plus d'émotions à la prestation des chanteurs comme Vannina Santoni. Un spectacle qui vous plonge dans un vaudeville du XVIIIème siècle et qui se jouera jusqu'au 8 décembre 2019 à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.