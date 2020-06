Les Noirs et la République : une histoire française

Sur les réseaux sociaux ou à partir d'une visite guidée, raconter et faire connaître l'histoire noire en France est l'objectif des jeunes noirs français. Ils veulent rendre plus visibles certains de leurs modèles, montrer qu'ils font en quelque sorte partie de l'histoire de France à travers de grandes figures comme Joséphine Baker ou Alexandre Dumas. À l'instar de Kévi Donat, de Paris noir, ils sont nombreux à faire ce travail de diffusion et de représentation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.