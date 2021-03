Les Normands confinés dénoncent une injustice

L’annonce d’un confinement ne les a pas vraiment étonnés. Les habitants de Verlan dans le L’Eure, ne sont qu’à quelques centimètres de l’Île-de-France. La ville a le temps d'incident le plus élevé du département. Une flambée fortement liée aux aller-retours quotidien des travailleurs parisiens. Nombreux, à s’être récemment installés. “C’est compliqué. Nous, on est dans des petits villages, et on subi”. Mais le nouveau confinement de quatre semaines ne s’applique pas qu’aux Vernonnais, tout le département de l'Eure est concerné. “Nous sommes à l’autre bout du département, loin du brassage de population avec l’Île-de-France”, explique Sophie Chevalereaux. “Ici se trouve la frontière avec le Calvados qui n’est pas concerné par le confinement. La route sur laquelle je me trouve est donc coupée en deux. Et les habitants du côté de l'Eure se sentent injustement pénalisés ”, renchérit-elle, difficile. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.