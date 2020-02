Les Normands se préparent à l'arrivée de la tempête Ciara

La tempête Ciara va balayer tout le nord-ouest de l'Hexagone à partir de dimanche après-midi. Le phénomène risque de durer. Et sur les côtes, les communes ont déjà commencé à se préparer ce samedi. À Gouville-sur-Mer (Manche), des centaines de blocs de pierres ont été déposés pour protéger la dune. En ville, les grilles des parcs se ferment et ne rouvriront que lorsque la tempête sera passée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.